Россия досрочно получила партию мощнейших в мире пушек

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Россия досрочно получила партию модернизированных мощнейших в мире пушек 2С7М "Малка". Об этом сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода".

Партию самоходных пушек "Уралтрансмаш" поставил министерству обороны России в рамках государственного заказа 2022 года.

Гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров рассказал, что в пушках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

"Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки 2С7М "Малка" успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику", – приводит его слова РИА Новости.

2С7М "Малка" является улучшенным вариантом 2С7 "Пион", который до сих пор считался одной из самых мощных пушек в мире. Это оружие может использовать бетонобойные, химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

Ранее министерство обороны показало кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка". Тогда в ведомстве пояснили, что российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве. Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов.



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