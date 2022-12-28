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Политика

Минобороны РФ показало работу беспилотников "Орлан-30" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу беспилотников "Орлан-30" в зоне СВО

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Российские ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по огневым позициям, живой силе и военной технике ВСУ в 89 районах. Огонь корректировали с помощью беспилотников "Орлан-30".

Операторы беспилотников сообщают также о ситуации на поле боя, фиксируют передвижение частей противника, выявляют наиболее важные цели. Аппарат оснащен тремя камерами – дневной, ночной и тепловой. Координаты целей записываются автоматически в режиме реального времени и передаются на пункт управления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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