Минобороны РФ показало работу беспилотников "Орлан-30" в зоне СВО

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по огневым позициям, живой силе и военной технике ВСУ в 89 районах. Огонь корректировали с помощью беспилотников "Орлан-30".

Операторы беспилотников сообщают также о ситуации на поле боя, фиксируют передвижение частей противника, выявляют наиболее важные цели. Аппарат оснащен тремя камерами – дневной, ночной и тепловой. Координаты целей записываются автоматически в режиме реального времени и передаются на пункт управления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.