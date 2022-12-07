Путин заявил, что в зоне СВО нет массового дезертирства

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Проблемы массового дезертирства в зоне спецоперации не существует. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

При этом президент признал, что такие факты были, но в настоящее время их становится все меньше.

Он подчеркнул, что на Украине за дезертирство расстреливают, а иногда проводят публичные расстрелы перед строем в несколько рук. По словам главы государства, в России ничего подобного нет. Путин добавил, что в стране не существует никаких лагерей или зон для дезертиров.

"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции – они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения специальной военной операции", – сказал российский лидер.

Президент указал на необходимость постоянного анализа происходящего в зоне спецоперации и получения обратной связи.

Ранее Путин заявил, что в России нет необходимости в дополнительной мобилизации. По его словам, разговоры на эту тему не имеют смысла. Кроме того, в этом нет необходимости для государства и министерства обороны.



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