Путин заявил, что РФ продолжит борьбу за национальные интересы всеми способами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия продолжит борьбу за национальные интересы мирными способами и задействует все возможные в случае необходимости. Об этом российский лидер сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, борьба за национальные интересы России будет последовательной. Остальным, уточнил он, не стоит рассчитывать на что-то другое.

"Прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", – цитирует главу государства ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи с участниками СПЧ Путин обсудит аспекты правозащитного содействия организации СВО и интеграции новых территорий. В формате онлайн-конференции также планировалось поднять вопрос гармонизации экономического законодательства, работе медиков и адвокатов.

Как позже уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече с Путиным не планировалось вводить стоп-лист вопросов. Представитель Кремля также подчеркнул, что все участники встречи смогут высказаться.



Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

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