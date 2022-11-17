Песков прокомментировал изменение состава СПЧ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Новые члены Совета по правам человека могут лучше представлять нынешнее российское общество. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обновление состава СПЧ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения", – отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что обновление СПЧ является нормальным процессом, вписывающимся в принцип регулярной ротации.

Ранее в четверг Владимир Путин подписал указ, которым полностью обновил состав СПЧ. В него вошли десять новых членов, в числе которых военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина и другие.



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