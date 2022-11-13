В СПЧ предложили регулировать деятельность блогеров через Союз журналистов

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Члены Совета по правам человека при президенте РФ предложили наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, это было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть. Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ", – заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Член Совета Кирилл Кабанов назвал слабым регулирование деятельности блогеров. При этом некоторые из них охватывают аудиторию больше, чем традиционные средства массовой информации, поэтому требуются правила их работы.

По мнению Кабанова, блогерство – это "новая форма журналистики". В связи с этим Союз журналистов должен выступить с предложениями по регулированию вместо надзорных органов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Роскомнадзора и Ассоциации развития интерактивной рекламы сообщила, что блогеров в России обяжут помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор.

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