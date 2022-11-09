Ксения Собчак возглавила рейтинг самых влиятельных российских блогеров

Фото: youtube.com/"Осторожно Собчак"

Портал Romir составил осенний рейтинг самых влиятельных блогеров России. Его возглавила Ксения Собчак, сообщает "Газета.ру".

За журналисткой следует Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), а на третьем месте оказалась Настя Ивлеева.

В рейтинг также включили Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом), Илью Варламова, Дмитрия Пучкова и Даню Милохина.

В список самых влиятельных инфлюенсеров в России впервые попала блогерша Лерчек. В то время как Ида Галич и Дима Масленников выбыли из рейтинга.

Индекс успешности рассчитывался на основе упоминаний в СМИ и интернете.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию РФ. По неподтвержденным данным, она пешком пересекла границу в Псковской области. Отмечалось, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.

Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.



Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

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