10:17Общество
Ксения Собчак возглавила рейтинг самых влиятельных российских блогеров
Фото: youtube.com/"Осторожно Собчак"
Портал Romir составил осенний рейтинг самых влиятельных блогеров России. Его возглавила Ксения Собчак, сообщает "Газета.ру".
За журналисткой следует Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), а на третьем месте оказалась Настя Ивлеева.
В рейтинг также включили Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом), Илью Варламова, Дмитрия Пучкова и Даню Милохина.
В список самых влиятельных инфлюенсеров в России впервые попала блогерша Лерчек. В то время как Ида Галич и Дима Масленников выбыли из рейтинга.
Индекс успешности рассчитывался на основе упоминаний в СМИ и интернете.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию РФ. По неподтвержденным данным, она пешком пересекла границу в Псковской области. Отмечалось, что журналистка вернулась в сопровождении супруга Константина Богомолова.
Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.
Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ
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