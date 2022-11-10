Блогеров обязали помечать как рекламу все интеграции с неистекшим договором – СМИ

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Российских блогеров обяжут помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Роскомнадзора и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Соответствующее положение закона о маркировке интернет-рекламы также будет распространяться на проекты, выпущенные до его вступления в силу 1 сентября. По информации издания, под закон будут подпадать посты, видео, сторис и "кружочки" в мессенджере Telegram, причем для каждого типа рекламы предусмотрена собственная маркировка.

Согласно новым правилам, размещение блогером любых рекламных материалов на своем канале придаст ему статус распространителя рекламы, который обязан представлять определенные сведения оператору рекламных данных. Публикация рекламы будет возможна только после получения токена, выдаваемого оператором. Взаимодействовать с ним блогер сможет как непосредственно, так и через рекламное агентство.

Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что в России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

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