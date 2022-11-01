Блогеры обратились к Путину с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook – СМИ

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Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации). Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма.

Авторы письма отмечают, что отечественные социальные сети не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям. По мнению авторов письма, ограничение доступа к этим соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить вести бизнес в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации). Согласно законопроекту, банки и финансовые организации должны будут прекратить обслуживание счетов компании, которые оказывают услуги с помощью запрещенных в России сайтов.

Соответствующие поправки предлагают внести в статью "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

До этого интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил вероятность разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией) в России. Для этого, по словам эксперта, потребуется решить юридические и политические вопросы.



Meta обжаловала решение о признании организации экстремистской в РФ

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