В СК РФ предложили изменить порядок регистрации в соцсетях

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В России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. Нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.
По ее словам, данный вопрос требует обсуждения и новых подходов. Она добавила, что пока важными остаются качественный мониторинг в интернете запрещенной информации и ее блокировка.
23 декабря 2020 года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.
Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
В свою очередь, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила расширить перечень запрещенного в РФ контента, включив в него публикации, оскорбляющие действующего президента страны.
В частности, она напомнила сюжет телеканала Euronews, посвященный гипотетической войне между Россией и Украиной. Один из его героев бросил фразу о том, что все закончится, когда Владимира Путина в наручниках привезут на трибунал в Гаагу. Мизулина назвала данное заявление оскорбительным и экстремистским.
В феврале аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал об ограниченности алгоритмов соцсетей для распознавания ненормативной лексики на картинках. При этом нецензурную брань в формате обычного текста алгоритмы соцсетей легко распознают.
Более 135 тысяч запрещенных материалов заблокированы с начала 2022 года – Роскомнадзор
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