Эксперт рассказал о возможностях соцсетей распознавать мат в мемах

11:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Алгоритмы соцсетей очень ограниченно способны распознавать ненормативную лексику на картинках, например в виде мемов, рассказал Москве 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1 февраля исполнился ровно год с момента, когда в России начал действовать закон о запрете мата в соцсетях. Публикации с незаконным контентом должны быть удалены в течение суток. Находить подобные посты площадки должны с помощью собственного мониторинга.
"Если нецензурные слова написаны на картинках, с этим алгоритмы справляются хуже, фактически картинки у нас не проверяются. На это требуются достаточно большие вычислительные мощности", – сказал Муртазин.
Он добавил, что нецензурную брань в формате обычного текста алгоритмы соцсетей легко распознают. "Что касается завуалированного мата в виде звездочек, новояза и эвфемизмов – все это может использоваться. Закон не обязывает бороться с иносказаниями", – подчеркнул ведущий аналитик.
В свою очередь, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил Москве 24, что закон о запрете мата в соцсетях приняли преждевременно.
Владимир Зыков отметил, что иностранные соцсети, включая Facebook, Instagram и Twitter, не исполняют нормы этого закона относительно мата. "Если российские соцсети внезапно начнут досконально блокировать матерные посты, это будет большой ошибкой с их стороны. Российское интернет-сообщество воспримет это как покушение на возможность высказываться и начнет переходить на иностранные площадки", – добавил специалист.
Ранее психолог, психотерапевт Елена Сюр объяснила, что люди стали чаще материться в интернете после запрета нецензурной брани в соцсетях, потому что ограничения лишь усиливают человеческие желания. Она отметила, что использование нецензурной лексики свидетельствует о глубинной боли, которую испытывает человек, а также о неумении иначе выразить эмоции.
Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета
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