Онлайн-платформы выступили против законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Яндекс" и VK выступили против законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источников на IT-рынке.
Документ разработал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Согласно проекту, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие специально подобранный для него контент. Требование могут распространить на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.
Один из собеседников издания отметил, что из-за этого законопроекта может резко снизиться время, которое пользователи проводят во всех сервисах "Яндекса". В VK же опасаются, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео".
"Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube", – пояснил один из собеседников "Коммерсанта".
Сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач подчеркнула, что ограничение рекомендаций приведет к тому, что людям станет неинтересно пользоваться сервисами из-за неправильно сгенерированных видео.
Ранее сообщалось, что на Apple составили первый административный протокол за отказ локализовать данные в РФ. Максимальный штраф в соответствии с данной статьей – шесть миллионов рублей. Кроме того, Роскомнадзор составил протоколы по статье 13.11 КоАП РФ на компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google.
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