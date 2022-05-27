В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу Netflix в РФ

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Роскомнадзор не ограничивал работу стримингового сервиса Netflix в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре отметили, что платформа сама приостановила деятельность на территории РФ в марте 2022 года. Видеосервис исключат из реестра АВС.

Ранее сообщалось, что российские пользователи потеряли доступ к Netflix. До этого VPN был необходим только при пополнении счета аккаунта или регистрации нового пользователя. Сейчас же без VPN платформа выдает ошибку 404.

В марте сообщалось, что Netflix временно останавливает работу на территории России. Через некоторое время приложение сервиса стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно перестало отображаться при поиске.

