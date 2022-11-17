Путин включил в состав СПЧ военкора Коца и других новых членов

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Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета по правам человека десяти новых членов, в том числе военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. Об этом сообщает RT.

Также в обновленный состав СПЧ вошли президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников и другие.

Тем же указом президент исключил из Совета десять прошлых его членов. Среди них – журналисты Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Николай Сванидзе, председатель "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила учредить международную правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов. По ее словам, это бы имело важное значение, в том числе просветительское.



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