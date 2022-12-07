15:29Общество
Песков объяснил присутствие военкора Коца в СПЧ
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Включение военного корреспондента Александра Коца в состав Совета по правам человека при президенте РФ связано с усилением влияния военкоров на фоне проведения спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Почему военкор? Потому что на фоне развития специальной военной операции действительно сложился феномен военкоров", – сказал он.
По словам Пескова, военкоры являются героическими журналистами, которые видят все события изнутри, находясь на передовой, и освещают их, рискуя собственной жизнью.
"Постепенно они превратились в ретраснляторов. Этим обусловлено то, что они сейчас представлены в составе Совета Александром Коцем", – пояснил он.
Тем не менее, по словам представителя Кремля, состав СПЧ не претерпел радикальных изменений.
7 декабря Владимир Путин проведет встречу с членами СПЧ. На ней обсудят аспекты правозащитного содействия организации специальной военной операции и интеграции новых территорий.
Как уточняли в Кремле, также на встрече будет поднят вопрос гармонизации экономического законодательства, работы медиков и адвокатов.
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