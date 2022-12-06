20:44Политика
Все участники встречи СПЧ с Путиным смогут высказаться – Песков
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Совета по развитию гражданского общества по правам человека (СПЧ) с Владимиром Путиным смогут высказаться все участники.
"Всегда все могут высказаться, абсолютно", – цитирует его ТАСС.
При этом представитель Кремля сообщил, что не имеет информации о присутствии на встрече режиссера Александра Сокурова – члена СПЧ.
Песков уточнил, что часть общения президента РФ с участниками совета пройдет в закрытом формате. Однако запись общения в дальнейшем может быть размещена.
Встреча СПЧ состоится 7 декабря в онлайн-формате. Сообщалось, что в ходе мероприятия Путин обсудит с участниками совета аспекты правозащитного содействия организации СВО и интеграции новых территорий.
Также будут подняты вопросы о гармонизации экономического законодательства, работе медиков и адвокатов.
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