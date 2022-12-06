Путин обсудит с членами СПЧ вопросы правозащитного содействия проведению СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в среду, 7 декабря, проведет заседание с членами СПЧ, где участники обсудят аспекты правозащитного содействия организации СВО и интеграции новых территорий. Об этом информирует сайт Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека", – говорится в сообщении.

Представители СПЧ отчитаются о своей деятельности в текущем году, в том числе в сфере правозащитного содействия проведению СВО и консолидации присоединенных территорий. Также на встрече будет поднят вопрос гармонизации экономического законодательства, работе медиков и адвокатов.

Уточняется, что в ходе заседаний СПЧ осуществляется обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.

Ранее российский лидер провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ на тему обеспечения внутренней безопасности государства. Отмечалось, что плановое заседание организовали в закрытом режиме без представителей прессы.

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