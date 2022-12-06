06 декабря, 23:07Общество
Стоп-листа вопросов на встрече Путина с правозащитниками нет и быть не может – Песков
Фото: kremlin.ru
Никакого стоп-листа вопросов на встрече Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что запретных тем на встрече главы государства с правозащитниками не будет. Песков отметил, что все участники являются волевыми людьми, которые проявили себя в своих областях.
"И это люди, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, выполняя свои функции", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.
Встречу с членами СПЧ глава государства проведет 7 декабря. На ней обсудят аспекты правозащитного содействия организации специальной военной операции и интеграции новых территорий.
Как уточняли в Кремле, также на встрече будет поднят вопрос гармонизации экономического законодательства, работы медиков и адвокатов.
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