Стоп-листа вопросов на встрече Путина с правозащитниками нет и быть не может – Песков

Фото: kremlin.ru

Никакого стоп-листа вопросов на встрече Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что запретных тем на встрече главы государства с правозащитниками не будет. Песков отметил, что все участники являются волевыми людьми, которые проявили себя в своих областях.

"И это люди, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, выполняя свои функции", – приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Встречу с членами СПЧ глава государства проведет 7 декабря. На ней обсудят аспекты правозащитного содействия организации специальной военной операции и интеграции новых территорий.

Как уточняли в Кремле, также на встрече будет поднят вопрос гармонизации экономического законодательства, работы медиков и адвокатов.

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