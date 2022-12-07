Президент РФ не стал давать оценок покинувшим страну гражданам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался о россиянах, покинувших страну после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению президента, люди могли уехать, потому что Россия – просто не их страна.



"Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему. Вы сказали, что это не их жизнь. Не знаю, может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", – сказал Путин.



Ранее глава государства заявил, что нельзя замалчивать историю и позволять использовать какие-либо факты в качестве инструмента для борьбы с Россией. По словам Путина, политические репрессии в прошлом являются тяжелой и сложной страницей в истории. Однако нельзя забывать про увековечивание памяти жертв этих репрессий.



Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

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