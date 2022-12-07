Тему политических репрессий в СССР нельзя замалчивать – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на заседании СПЧ призвал не замалчивать тему политических репрессий в СССР, так как это часть истории страны.

"Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил", – отметил он.

По словам главы государства, нельзя позволять использовать какие-либо факты в качестве инструмента для борьбы с Россией.

Ранее Путин заявил, что Запад использует международную доктрину прав человека в качестве оправдания своего идеологического, политического и финансово-экономического доминирования. Президент также выразил мнение, что доктрину используют для разрушения суверенитета государства.



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