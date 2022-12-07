Запад использует доктрину прав человека для оправдания своего доминирования – Путин

Фото: kremlin.ru

Запад использует международную доктрину прав человека для оправдания своего идеологического, политического и финансово-экономического доминирования. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

Президент подчеркнул, что доктрину используют для разрушения суверенитета государства.

Вместе с тем российский лидер поблагодарил правозащитников за помощь проживающим на новых территориях.

Ранее Путин озвучил главную цель российских властей, которая заключается в росте доходов, сокращении бедности и неравенства в России.

Он также отметил необходимость реального роста дохода, а не номинального. По его словам, важен рост зарплат в экономике во всех ключевых сферах.



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