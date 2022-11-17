В Совфеде предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Как уточняется, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит в четверг вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с данным предложением.

Ранее страны G7 в общем заявлении подтвердили, что у них есть планы на изучение способов использования активов РФ, которые они хотят пустить на восстановление Украины.

"Большая семерка" считает, что украинская сторона пережила огромные зверства в результате агрессии со стороны РФ.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова нашла в словах главы ЕК "подстрочный перевод".



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