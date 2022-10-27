Путин заявил, что Запад дискредитировал доллар

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе – цап-царап – прикарманил наши золотовалютные резервы", – сказал президент.

Глава государства отметил, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.

"Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, состояния их экономик, но это будет укрепляться. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", – отметил глава государства.

Ранее страны G7 в общем заявлении подтвердили, что у них есть планы на изучение способов использования активов РФ, которые они хотят пустить на восстановление Украины.

"Большая семерка" считает, что украинская сторона пережила огромные зверства в результате агрессии со стороны РФ.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова нашла в словах главы ЕК "подстрочный перевод".



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