Песков прокомментировал идею конфискации имущества России в пользу Киева

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины еще одним шагом в попрании всех норм международного права, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

По его словам, это разрушает основы для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире. Песков пообещал, что Москва будет искать возможности бороться с этим. При этом он подчеркнул, что тот факт, что западные страны отказывают даже российским предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что здесь поле для маневра весьма ограниченно.

"Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", – заявил Песков.

Он добавил, что многие активы России сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы. Песков назвал эти действия абсолютно незаконными. По его словам, они противоречат международному праву и это не что иное, как посягательство на государственную и частную собственность.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов. Украинский лидер также утверждает, что если оценивать пакет собственности не только государства, но и резидентов, то речь идет якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.

Также сообщалось, что Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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