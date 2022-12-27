Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильной гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Гидрометцентр России предупредил жителей столицы и Московской области о сильной гололедице. Желтый уровень погодной опасности объявлен во всем столичном регионе до ночи четверга.

"Период предупреждения – до 02:00 29 декабря. Местами сильная гололедица", – отмечается в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, однако 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые три дня следующего года в Москве установится оттепель. По ее словам, после этого в город придут слабые рождественские морозцы.



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