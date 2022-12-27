Москвичей предупредили о сильном снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Москвы предупредили горожан о сильном снеге и гололедице, которые будут сохраняться до утра среды, 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – быть внимательными на улице.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Предупреждение будет действовать в период с 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря. В это время ожидаются осадки, не исключены обледенения.



Синоптик заявил, что на Москву надвигаются снегопады и метели

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