19:02Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного снегопада
Фото: Москва 24/Лидия Широнин
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного снегопада. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение действует как в Москве, так и в Подмосковье в период с 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря. В это время ожидаются осадки, не исключены обледенения.
Ранее о метелях москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, снег с порывами ветра до 12 метров в секунду ожидаются во второй половине дня во вторник.
В среду снег продолжит идти, в том числе мокрый.
С середины недели в столице снова потеплеет: до субботы температура воздуха в городе будет колебаться в диапазоне от -2 до 2 градусов. Не исключены осадки.
Холодный атмосферный фронт пришел в столицу 26 декабря
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