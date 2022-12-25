Метели придут в столичный регион в начале следующей недели – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей о метелях, которые охватят весь столичный регион на следующей неделе.

"Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 метров в секунду. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днем осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдет повышение температуры", – передает ТАСС его слова.

В среду, 28 декабря, в Москве и области ожидается оттепель. В период со среды по субботу температура будет колебаться от -2 до 2 градусов. Затем ожидаются небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили до понедельника желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столице предупреждение действует до 19:00 26 декабря, в Подмосковье – до 16:00 того же дня.

В связи с непогодой городские службы Москвы проводят противогололедную обработку дорог и улиц.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства рекомендовали горожанам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Коммунальные службы продолжают уборку снега в Москве

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