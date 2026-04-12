Новости

Новости

12 апреля, 10:50

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 12 апреля.

Мэр указал, что первый полет Юрия Гагарина в космос проложил людям путь к звездам. По его словам, подвиг космонавта уже 65 лет вдохновляет новые поколения на покорение неизведанных пространств.

Собянин также напомнил, что многие улицы и площади столицы названы в честь нескольких космонавтов. Кроме того, им посвящены монументы, установленные на Ленинском проспекте, ВДНХ и во других местах Москвы.

Помимо этого, мэр обратил внимание на популярность среди молодежи и детей таких объектов, как Планетарий, Музей космонавтики и павильон "Космос" на ВДНХ.

Собянин также указал, что московские ученые, инженеры и рабочие сыграли большую роль в подготовке первого полета в космос. В настоящее время столица до сих пор является важнейшим центром космической промышленности России.

"В этот праздничный день я от всей души желаю нашим космонавтам успешных полетов. А ребятам, мечтающим о космосе, – исполнения прекрасной мечты", – заключил мэр.

Ко Дню космонавтики на Северном и Южном речных вокзалах столицы подготовили праздничную программу. Там пройдут мастер-классы и творческие занятия, покажут фильмы о космосе. Для участия в некоторых событиях необходимо заранее зарегистрироваться.

Москвичей и туристов пригласили на мероприятия Недели космоса

мэр Москвыобщество

