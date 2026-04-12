12 апреля, 09:03

Общество

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве 11 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в субботу, 11 апреля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог напомнил, что в столице в тот день наблюдался интенсивный ливень.

"За сутки в осадкомеры города попали от двух до семи литров дождевой воды на метр площади", – отметил Тишковец.

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода. 13 апреля синоптики не прогнозируют дождей, температура превысит климатическую норму на 2–3 градуса – днем ожидается плюс 12–14 градусов.

Во вторник, 14-го числа, столицу заденет циклон, идущий с юга в районы Средней Волги. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди, а температурный фон немного понизится и вернется в норму: после полудня – плюс 10–12 градусов.

В среду, 15 апреля, влияние циклона с юго-востока сохранится, но Москва окажется в ее теплой части, поэтому на фоне небольших дождей температура поднимется до плюс 14–16 градусов. В последующие два дня барический гребень уменьшит облачность и прекратит осадки. Воздух прогреется до плюс 15–17 градусов, что соответствует первым дням мая.

Майское тепло придет в столицу на следующей неделе

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

