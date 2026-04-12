Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве 11 апреля

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в субботу, 11 апреля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог напомнил, что в столице в тот день наблюдался интенсивный ливень.

"За сутки в осадкомеры города попали от двух до семи литров дождевой воды на метр площади", – отметил Тишковец.

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода. 13 апреля синоптики не прогнозируют дождей, температура превысит климатическую норму на 2–3 градуса – днем ожидается плюс 12–14 градусов.

Во вторник, 14-го числа, столицу заденет циклон, идущий с юга в районы Средней Волги. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди, а температурный фон немного понизится и вернется в норму: после полудня – плюс 10–12 градусов.

В среду, 15 апреля, влияние циклона с юго-востока сохранится, но Москва окажется в ее теплой части, поэтому на фоне небольших дождей температура поднимется до плюс 14–16 градусов. В последующие два дня барический гребень уменьшит облачность и прекратит осадки. Воздух прогреется до плюс 15–17 градусов, что соответствует первым дням мая.

