В WhatsApp ответили на обвинения Дурова в уязвимости мессенджера

Мессенджер WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по умолчанию используют функцию cквозного шифрования для сообщений и звонков пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы в ответ на критику со стороны основателя Telegram Павла Дурова.

Ранее Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp является "крупнейшим обманом за всю историю". Он считает, что миллиарды пользователей WhatsApp были обмануты разработчиками платформы, которые обещали полностью защищать переписки граждан.

Однако предприниматель указал, что на деле сообщения людей читаются и направляются третьим лицам. По его словам, Telegram "никогда не делал этого и не будет делать".

"Вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно", – указали представители WhatsApp.

В WhatsApp уточнили, что поддерживают множество устройств, а также голосовые сообщения и видеозвонки. Кроме того, мессенджер создает резервные копии со сквозным шифрованием.

До этого Дуров обвинял европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".

