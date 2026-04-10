Дуров назвал шифрование в WhatsApp крупнейшим обманом в истории

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) является "крупнейшим обманом за всю историю". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост предпринимателя в телеграм-канале.

Дуров считает, что миллиарды пользователей WhatsApp были обмануты разработчиками платформы, которые обещали полностью защищать переписки граждан. Однако он указал, что на деле сообщения людей читаются и направляются третьим лицам.

По словам предпринимателя, Telegram "никогда не делал этого и не будет делать".

Ранее Дуров обвинял европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".

