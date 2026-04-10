10 апреля, 09:59Технологии
Дуров назвал шифрование в WhatsApp крупнейшим обманом в истории
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что функция шифрования в WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) является "крупнейшим обманом за всю историю". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост предпринимателя в телеграм-канале.
Дуров считает, что миллиарды пользователей WhatsApp были обмануты разработчиками платформы, которые обещали полностью защищать переписки граждан. Однако он указал, что на деле сообщения людей читаются и направляются третьим лицам.
По словам предпринимателя, Telegram "никогда не делал этого и не будет делать".
Ранее Дуров обвинял европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".
Дуров предупредил пользователей WhatsApp о рисках для их данных