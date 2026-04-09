Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:28

Политика

Дуров заявил, что ЕС оправдывает цензуру в Сети с помощью подконтрольных СМИ

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Евросоюз пытается оправдать свое стремление к усилению надзора и цензуры в Сети с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"AI Forensics, финансируемая (финансистом Джорджем. – Прим. ред.) Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных телеграм-группах", – написал Дуров в своем канале.

Он указал, что риторика этой НПО распространяется такими глобалистскими изданиями, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, после чего дословно копируется якобы свободной французской прессой: Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France, Le Figaro.

"Сомневаюсь, что кто-то все еще воспринимает эти организации всерьез – большинство из них потеряли доверие людей во время эпохи COVID. Но важно разоблачать все подобные попытки манипулирования общественным мнением, потому что они используются для отнятия того, что осталось от наших свобод", – заключил Дуров.

Ранее основатель Telegram раскритиковал действия компании Apple, осудив блокировку VPN-сервисов в российском сегменте магазина приложений.

В октябре прошлого года Дуров обвинил европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".

политикатехнологии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика