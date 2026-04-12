В Анапе нашли более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц

Фото: телеграм-канал Baza

Свыше 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц были найдены на побережье Анапы за последние двое суток. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Эксперты предположили, что птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое выявили в акватории Черного моря. Его заметили в 11 километрах от побережья Анапы. Специалисты уже обработали радужную пленку биосорбентом, потратив на это около 45 килограмм материалов. Кроме того, были установлены боновые заграждения.

Специалисты считают, что пятно нефтепродуктов могло появиться из-за последствий атак БПЛА на корабли и портовую инфраструктуру. В результате повреждений в море могла вылиться небольшая часть горючего.

Мазут загрязнил побережье Черного моря в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эффективным эксперимент по отсыпке песка с ближайших карьеров на пляж в поселке Витязево. Эти мероприятия собирались применить на иных загрязненных пляжах Анапы. По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя песка на пляжах должна составлять не менее 50 сантиметров.

Помимо этого, Кондратьев сообщил, что пробы воды в Черном море и грунта на 8 галечных пляжах Анапы, которые ранее были исключены из "опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствуют санитарным нормам. В связи с этим данные территории планируют подготовить к началу туристического сезона.

