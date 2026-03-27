27 марта, 13:19

Попова исключила вредное воздействие на человека при прогревании песка в Анапе

Прогревание песка на пляжах Анапы не будет оказывать вредное воздействие на организм человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Вести".

Она указала, что даже в случае, если песок прогреется до 55 градусов, допустимый гигиенический уровень не будет превышен. Исходя из этого глава федеральной службы указала, что вредные вещества, которые могли бы негативно сказаться на здоровье, не должны появиться и в атмосферном воздухе.

Попова также рассказала, что в этом сезоне ведомство провело анализ на базе научно-исследовательского института имени Эрисмана. В рамках исследования в климатической камере прогревали песок до разных температур с шагом в 10 градусов. В результате было установлено, что процесс преобразования частиц мазута проходит интенсивно, а элиминация легких органических соединений не превышает допустимые гигиенические уровни.

При этом Роспотребнадзор разрешит использование пляжей и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях только при строгом соблюдении правил проведения работ по восстановлению уровней песка, подчеркнула глава ведомства.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эксперимент по отсыпке песка с ближайших карьеров на пляж в поселке Витязево после загрязнения мазутом эффективным. В связи с этим такие меры применяют на иных пляжах Анапы, работы будут проводиться до 1 июня.

Кондратьев подчеркнул, что основной задачей является подготовка пляжей Анапы к началу курортного сезона. Для этого необходимо в том числе получить положительное заключение от Роспотребнадзора. Он также обратил внимание, что по рекомендации ведомства толщина дополнительного слоя песка на пляжах должна составлять не менее 50 сантиметров.

Помимо этого, губернатор Краснодарского края в своем телеграм-канале заявил, что пробы воды в Черном море и грунта на 8 галечных пляжах Анапы, которые ранее были исключены из "опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствуют санитарным нормам. В связи с этим данные территории планируют подготовить к началу туристического сезона.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. Власти региона заявляли, что готовы распределить потоки туристов с пляжного на другие виды отдыха при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы.

В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

