В Москве пройдет первая промывка дорог и тротуаров с шампунем после зимы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что мойка дорог со специальным шампунем проводится традиционно весной и осенью. Он объяснил, что шампунь помогает удалить мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

"В рамках утвержденного графика в эту субботу (28 марта. – Прим. ред.) тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – подчеркнул Бирюков.

Вначале проводится промывка со специальным раствором, затем – обычная мойка водой. Моющее средство безопасно, полностью разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей. В местах, недоступных для техники, работы вручную выполняются комплексными бригадами коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка автобусов коммерческих перевозчиков к теплому сезону. Специалисты моют и чистят автобусы, очищают и меняют фильтрующие элементы, а также устраняют мелкие дефекты.

Кроме того, в ходе подготовки уделяют особое внимание климатической системе – летом будут постоянно отслеживать температуру в салоне. Также проводится инструктаж для водителей.

