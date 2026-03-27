27 марта, 16:10 (обновлено 27.03.2026 22:24)

Гостиница "Вега Измайлово" подтвердила информацию о выпавшем из окна подростке

В гостинице "Вега Измайлово" подтвердили информацию о выпавшем из окна подростке, сообщили в пресс-службе отела.

О том, что приехавший на олимпиаду в столицу подросток якобы выпал из окна с 21-го этажа гостиницы, ранее сообщали телеграм-каналы.

В "Вега Измайлово" указали, что администрация отеля оперативно оказывает помощь и содействие для установления всех деталей произошедшего, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Велозаводской в Москве. Ребенка госпитализировали, но позднее девочка скончалась.

По предварительным данным, она осталась без присмотра на недолгое время. В комнате, где находилась пострадавшая, было открыто окно. Установление всех обстоятельств инцидента находится на контроле в прокуратуре.

