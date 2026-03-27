В Москве выпустили "Тройку" ко Всемирному дню театра

Столичный Дептранс выпустил новую карту "Тройка", приуроченную ко Всемирному дню театра, следует из поста ведомства в канале в мессенджере МАХ.

Транспортная карта была посвящена Российской национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска". Последний, как напомнили в департаменте, с 1993 года объединяет лучшие театральные постановки со всей страны.

Новый проездной уже представлен в каталогах на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также найти ее можно в интернет-магазине подземки и маркетплейсах.

Еще одна "Тройка" в схожей тематике была выставлена 26 марта. Ее посвятили 70-летнему юбилею театра "Современник". Дизайн карты включает в себя изображение здания культурного учреждения и девиз юбилейного сезона – "Счастье быть современником".

Анонсируя проездной, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что столичный транспорт регулярно сотрудничает с театром. Например, в прошлом в метрополитене была организована выставка "Лица эпохи", а также запущен тематический трамвай на маршруте "А".

