27 марта, 15:18

Транспорт

В Москве выпустили "Тройку" ко Всемирному дню театра

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил новую карту "Тройка", приуроченную ко Всемирному дню театра, следует из поста ведомства в канале в мессенджере МАХ.

Транспортная карта была посвящена Российской национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска". Последний, как напомнили в департаменте, с 1993 года объединяет лучшие театральные постановки со всей страны.

Новый проездной уже представлен в каталогах на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также найти ее можно в интернет-магазине подземки и маркетплейсах.

Еще одна "Тройка" в схожей тематике была выставлена 26 марта. Ее посвятили 70-летнему юбилею театра "Современник". Дизайн карты включает в себя изображение здания культурного учреждения и девиз юбилейного сезона – "Счастье быть современником".

Анонсируя проездной, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что столичный транспорт регулярно сотрудничает с театром. Например, в прошлом в метрополитене была организована выставка "Лица эпохи", а также запущен тематический трамвай на маршруте "А".

Читайте также


транспорткультурагород

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

