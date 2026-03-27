Цифровые сервисы помогают москвичам выбирать книги, вести бизнес и учиться

Столичные цифровые сервисы помогают жителям Москвы выбирать книги, вести бизнес и учиться. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

Благодаря применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) сервисы все больше соответствуют ожиданиям и запросам пользователей. Программы изучают запросы, анализируют их и формируют предложения.

Например, рекомендательная система сервиса "Библиотеки Москвы" подбирает книги на основе индивидуальных запросов читателя. На столичном портале нейросеть помогает предпринимателям вести бизнес, а сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" (МЭШ) организовывает обучающие программы по школьным предметам.

В департаменте отметили, что рекомендательные технологии обычно ассоциируются со сферой электронной коммерции и маркетинга, однако стали полезным инструментом. Внедрение ИИ открывает новые перспективы для развития городских сервисов.

Чтобы обрабатывать информацию, системы используют разные методы машинного обучения. В частности, кластерный анализ помогает выделять группы пользователей по интересам, а факторизация матриц находит дополнительные связи между действиями пользователей. В свою очередь, нейронные сети учатся на тысячах примеров и предугадывают желания аудитории.

В "Библиотеках Москвы" рекомендательная система анализирует информацию о том, какие книги пользователь бронировал, просматривал и добавлял в избранное. Увидеть персональную подборку можно на главной странице сервиса в разделе "Вам может понравиться". Кроме того, сервис анализирует предпочтения пользователей и рекомендует книги на основе выбора людей со схожими интересами.

В МЭШ можно воспользоваться сервисом "Цифровой учитель", который создает персональные учебные программы для школьников. Система анализирует знания каждого ученика, определяет проблемные темы и предлагает упражнения для восполнения пробелов.

Предлагается два формата обучения: самостоятельно или совместно с педагогом. В первом варианте нужно пройти диагностический тест, после чего система сформирует индивидуальную образовательную программу. Второй способ – выполнение домашнего задания. Его выдает педагог, используя материалы "Цифрового учителя".

Кроме того, рекомендательные системы используются на московском портале поставщиков. При заполнении карточки новой товарной единицы достаточно загрузить картинку – система оперативно проанализирует ее и определит товар.

Городские рекомендательные сервисы совершенствуются. Сегодня ИИ-решения интегрированы уже более чем в 130 городских проектов.

Ранее москвичам рассказали, как получить максимум возможностей портала mos.ru. Личный кабинет дает доступ к городским услугам и сервисам: можно отслеживать платежи за ЖКУ, записываться к врачу, проверять статус заявлений и прочее. Для эффективного использования портала и мобильных приложений рекомендуется оформить полную учетную запись и добавить необходимые сведения.