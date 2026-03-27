Новый сервис на портале mos.ru упростит постановку апостиля на документы ЗАГС

С марта текущего года у москвичей появилась возможность оформить апостиль на дубликатах свидетельств или справок ЗАГС через mos.ru, находясь в любой точке страны и в любое время суток, передает портал мэра и правительства столицы.

Новый цифровой сервис позволяет подать одно заявление в электронном виде, выбрав опцию "Получение повторного свидетельства с проставлением апостиля". После подачи заявки и успешной верификации документ можно забрать лично.

Как подчеркнула глава Комитета государственных услуг Елена Шинкарук, столичные власти активно работают в направлении цифровизации существующих услуг. Например, введенная платформа призвана уменьшить количество визитов в офисы "Мои документы" и другие городские учреждения, а также сэкономить время, затрачиваемое на дорогу и ожидание в очередях.

"Сейчас на подачу онлайн-заявления на получение дубликата документа с апостилем уходит несколько минут. А сходить в центр госуслуг надо лишь один раз – получить на руки готовое свидетельство или справку", – пояснила она.

Ранее для выполнения данной процедуры требовалось несколько шагов. В частности, если оригинальный документ был ламинирован или поврежден, проставить апостиль на него было невозможно. Сначала нужно было запросить новый документ, а затем отдельно подать заявление на проставление штампа.

"Цифровизация услуг ЗАГС помогает москвичам удобнее планировать получение важных документов. Заявители уже могут подавать онлайн заявления о заключении брака. Теперь сервис по проставлению апостиля совместил в себе две услуги, что исключает повторное обращение к ведомствам за получением одного документа", – отметила начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Уточняется, что внедрение сервиса не только сокращает время на получение услуг, но и улучшает работу госучреждений. Кроме того, платформа предусматривает использование услуг авторизованными пользователями портала mos.ru для себя и своих несовершеннолетних детей.

Как добавили в департаменте информационных технологий, на сегодняшний день жители мегаполиса могут решать большинство повседневных задач онлайн через mos.ru. К настоящему моменту портал предоставляет быстрый и удобный круглосуточный доступ к более чем 460 цифровым услугам и сервисам.

Благодаря одному из последних москвичи могут согласовывать перепланировку и переустройство помещений в МКД. Воспользоваться услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками жилых и нежилых помещений в МКД. Также доступ к функции есть у граждан, владеющих и пользующихся жилыми помещениями на основании договора соцнайма.