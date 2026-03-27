"Парфюмерную карту" России от незрячих детей представили в Москве

Воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая разработали уникальную "парфюмерную карту" России. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, академию парфюмерии создали 1,5 года назад на базе центра. В ней дети с нарушениями зрения могут открыть для себя мир ароматов.

"Один из приоритетов столицы – внедрение и развитие инклюзивных сервисов и программ, чтобы москвичи с особенностями здоровья могли жить полноценной жизнью: заниматься спортом, наукой и, конечно, творчеством", – подчеркнула Ракова.

Под чутким руководством наставников ребята изучают тонкости парфюмерного искусства и создают собственные композиции.

"Все это время мы работали над развитием академии, создавая новые форматы и привлекая новых партнеров. В этом сезоне к нам присоединился национальный центр "Россия", – добавила заммэра.

На первом этапе ребята изучали особенности мест, чтобы понять настроение Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Сибири, Крыма, Суздаля, Дагестана, Казани и Владикавказа. Далее воспитанники центра приступили к работе. В частности, они создали композиции "Чайные традиции Москвы", "Сердце Байкала" и другие.

В результате удалось сделать "парфюмерную карту" из 10 регионов и городов России. Готовые ароматические диффузоры весной появятся в Универмаге Национального центра "Россия".

Ранее стартовал пятый набор во Всероссийский центр для слепых обучающихся с выдающимися академическими способностями. В учреждении учатся 29 детей из разных регионов страны. Набор проводится на конкурсной основе в шестой класс. Он включает дистанционное тестирование и онлайн-собеседование.