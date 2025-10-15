Четыре спортивных учреждения работают в столице для москвичей с ограничениями по зрению

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 200 спортсменов с инвалидностью по зрению занимаются в 4 спортивных учреждениях столичного департамента спорта, показывая выдающиеся результаты на мировых соревнованиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подготовка ведется в Спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва, Московской академии велосипедного спорта, Московской горнолыжной академии и физкультурно-спортивном объединении "Юность Москвы". Все занятия проводятся бесплатно, а тренировочный процесс курируют специалисты мирового уровня.

"Многие спортивные направления развивают координацию и ориентацию в пространстве – это очень важно для слепых и слабовидящих людей. Кроме того, такие занятия способствуют социализации и помогают найти единомышленников", – отмечается на портале.

2025 год стал особенно успешным для московских спортсменов. Пловцы завоевали золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре, дзюдоисты взяли бронзу на первенстве Европы, а велосипедисты-тандемисты стали чемпионами России в нескольких дисциплинах. Горнолыжники отличились на первенстве России в слаломе-гиганте, а представители "Юности Москвы" победили на международных соревнованиях по дзюдо и плаванию.

Для записи в спортивные школы необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и инвалидность, а также пройти индивидуальные испытания. Информация о наличии свободных мест и условиях зачисления размещена на официальных сайтах учреждений, а прием желающих ведется с 8–10 лет в зависимости от выбранной дисциплины.

Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва предлагает тренировки по дзюдо, мини-футболу 5×5, настольному теннису и плаванию. Для любителей экстремальных видов спорта открыто отделение в Московской горнолыжной академии.

Велоспортом-тандемом можно заниматься в отделении спорта слепых Московской академии велосипедного спорта при условии сдачи вступительных нормативов. Наиболее широкий выбор дисциплин предлагает физкультурно-спортивное объединение "Юность Москвы" – дзюдо, плавание, голбол и легкая атлетика.

Ранее во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей, которые продемонстрировали выдающиеся академические способности, начался новый учебный год. К обучению приступили не только дети из Москвы, но и ученики из Оренбургской, Свердловской и Ивановской областей, а также из Алтайского края.