Всероссийский центр для одаренных незрячих детей начал новый учебный год

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новый учебный год начался во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей, которые продемонстрировали выдающиеся академические способности. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В этом году учиться в центре начнут не только дети из Москвы, но и из Оренбургской, Свердловской и Ивановской областей, а также из Алтайского края. Каждому будет предоставлена медицинская поддержка и условия для освоения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей здоровья, отметила замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина.

Центр открылся три года назад на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. В настоящее время там проходят обучение 29 незрячих детей из разных субъектов, из них 7 учеников – круглые отличники.

Помимо освоения учебного материала, школьники принимают участие в творческих и спортивных проектах. В частности, София Саплина из Ростова-на-Дону участвует в проекте "Маска" и фестивале-конкурсе "На крыльях творчества", а также в олимпиаде по филологии, лингвистике и финансовой грамотности. В этом году девочка будет учиться в 9-м классе.

Приехавший из Нижнего Новгорода семиклассник Дмитрий Невмержицкий вместе с творческим коллективом завоевал Гран-при на фестивале искусств "На крыльях творчества" в категории "Инструментальная музыка". При этом он увлекается не только музыкой, но и футболом.

В свою очередь, москвичка Полина Коренюгина тоже участвует в различных школьных мероприятиях. Девочка в прошлом учебном году прошла в заключительный этап Московской олимпиады по филологии, а также была на школьном этапе Всероссийской олимпиады по экологии, математике, русскому языку и литературе. Помимо этого, ученица увлекается культурой азиатских стран и сама изучает корейский язык.

Для зачисления в центр детям нужно пройти вступительный конкурс, который проходит в дистанционном формате. Сперва будут оценены академические знания по математике, русскому и английскому языкам.

Затем состоится собеседование, которое позволит изучить коммуникативные навыки школьников и их готовность к проживанию в условиях школы-интерната. По итогам каждого этапа кандидатам присвоят баллы, на основе которых будет принято решение о поступлении.

Образовательная программа центра разработана в рамках стандартов общеобразовательных школ, а учебные материалы составлены для детей с нарушениями зрения и представлены в рельефно-точечном шрифте Брайля. Во время учебы дети будут изучать сразу два иностранных языка – английский и итальянский.

Помимо этого, у ребят с особенностями здоровья будет возможность для занятий спортом и реабилитации, так как на территории школы-интерната № 1 открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее собщалось, что Минпросвещения РФ планирует провести проверку по оценке качества и полноты обучения детей с ОВЗ на дому. Специалистам нужно будет проанализировать организацию этой формы обучения, чтобы обеспечить специальные условия.

На данный момент ведомство уже проделало большую работу в данном вопросе. Кроме того, при разработке нормативных документов для учащихся министерство учитывает мнение родителей.

