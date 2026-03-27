27 марта, 11:43

People: в США пассажир упал с инвалидной коляски перед самолетом и умер

Фото: 123RF.соm/hryshchyshen

24-летний Хантер Адкинс, у которого диагностирована мышечная дистрофия, умер после падения с инвалидной коляски перед самолетом в США. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел 28 марта в аэропорту Хантингтона. Журналисты выяснили, что мужчина планировал сесть на рейс вместе с 9-летним братом. Один из сотрудников авиакомпании Allegiant Air посадил мужчину в инвалидную коляску и довез его до самолета.

На пандусе работник толкнул коляску к двери, из-за чего мужчина упал и ударился лицом о землю. Затем на него рухнуло инвалидное кресло. В результате Адкинс был доставлен в больницу. Однако на следующий день он умер.

Отец мужчины предположил, что данный инцидент произошел из-за недостаточного количества ремней на инвалидном кресле. В связи с этим он обвинил авиакомпанию в халатности при трудоустройстве сотрудников и потребовал 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Кроме того, мужчина надеется на выплату компенсации за стресс, который испытал его 9-летний сын, ставший свидетелем происшествия.

Ранее авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета, не предоставив ему инвалидное кресло. По данным СМИ, 49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Из-за церебрального паралича мужчина может передвигаться только с помощью инвалидного кресла с электроприводом.

Однако после посадки в Лас-Вегасе сотрудник авиакомпании заявил Ходжинсу, что ему придется выбираться из самолета своими силами. Жене Ходжинса пришлось держать своего мужа за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов. После произошедшего представители Air Canada извинились перед пассажирами.

Читайте также


Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

