People: в США пассажир упал с инвалидной коляски перед самолетом и умер

24-летний Хантер Адкинс, у которого диагностирована мышечная дистрофия, умер после падения с инвалидной коляски перед самолетом в США. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел 28 марта в аэропорту Хантингтона. Журналисты выяснили, что мужчина планировал сесть на рейс вместе с 9-летним братом. Один из сотрудников авиакомпании Allegiant Air посадил мужчину в инвалидную коляску и довез его до самолета.

На пандусе работник толкнул коляску к двери, из-за чего мужчина упал и ударился лицом о землю. Затем на него рухнуло инвалидное кресло. В результате Адкинс был доставлен в больницу. Однако на следующий день он умер.

Отец мужчины предположил, что данный инцидент произошел из-за недостаточного количества ремней на инвалидном кресле. В связи с этим он обвинил авиакомпанию в халатности при трудоустройстве сотрудников и потребовал 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Кроме того, мужчина надеется на выплату компенсации за стресс, который испытал его 9-летний сын, ставший свидетелем происшествия.

Ранее авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета, не предоставив ему инвалидное кресло. По данным СМИ, 49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Из-за церебрального паралича мужчина может передвигаться только с помощью инвалидного кресла с электроприводом.

Однако после посадки в Лас-Вегасе сотрудник авиакомпании заявил Ходжинсу, что ему придется выбираться из самолета своими силами. Жене Ходжинса пришлось держать своего мужа за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов. После произошедшего представители Air Canada извинились перед пассажирами.

