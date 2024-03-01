СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с рейса по подозрению в курении

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По полученным данным, участник СВО возвращался домой после лечения из-за полученного ранения. Его сняли с рейса, поскольку сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. При этом датчики дыма не сработали и иных фактов, подтверждающих курение, не установлено.

Бастрыкин призвал и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Артему Черненко возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее стало известно, что десятилетнего ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) на специальном кресле не пустили в самолет рейсом из Симферополя в Екатеринбург. Матери мальчика пришлось более трех часов держать сына на коленях во время полета. Она рассказала, что раньше при перелетах с ребенком таких проблем не возникало. Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку по данному факту.



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