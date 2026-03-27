Песков: широкие возможности сотрудничества РФ и США остаются на повестке дня

Широкие возможности для сотрудничества России и США в торгово-экономической сфере остаются на повестке дня, но Вашингтон индексирует все решения на урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также указал, что и Москва, и Вашингтон теряют время и прибыль из-за того, что США не пытаются оперативно возобновить сотрудничество с российской стороной.

"Но тема остается. Эта тема извечная, у нас много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул Песков.

Вместе с тем представитель Кремля, комментируя желание Вашингтона забрать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", обратил внимание, что США хотят получить контроль над международной энергетической инфраструктурой.

При этом Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Москва якобы обсуждает ограничение поставок нефти через "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в качестве рычага давления на Вашингтон. Он указал на энергошантаж со стороны Киева, из-за которого страдают интересы компаний из России, США и Казахстана.

Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Комментируя эту новость, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что американские власти фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет оставаться стабильным.