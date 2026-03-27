Серийный душитель, грабивший по ночам пожилых женщин в Подмосковье, осужден на 22 года, сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Доказательства, собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Пензенской области. Его признали виновным в совершении серии нападений на пожилых женщин, убийстве, разбое и краже.

Было установлено, что мужчина с лета 2021 по конец октября 2022 года находил одиноких пожилых женщин, которые проживают в частных домах в юго-восточной части Московской области. В ночное время суток он проникал в дом, нападал на них и душил руками, требуя при этом деньги.

После этого он забирал денежные средства и ювелирные изделия, затем покидал места преступлений. От его действий пострадали 10 пенсионерок, 2 из которых скончались.

Перед совершением преступлений злоумышленник применял тщательные меры конспирации – например, он оставлял автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение, а также использовал балаклаву и перчатки.

Однако его личность все равно была установлена после кропотливой работы ГСУ СК России по Московской области и сотрудников головного розыска ГУ МВД России по Московской и Пензенской областям.

В ходе обыска у мужчины нашли часть похищенного – ювелирные украшения, документы, медали. Собраны неоспоримые доказательства, которые свидетельствуют о причастности к совершению преступлений. В итоге подсудимый дал признательные показания.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 8 лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима.

Ранее мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

