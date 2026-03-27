Полиция задержала в Санкт-Петербурге поставщиков контрафакта на предприятия ОПК

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 5 человек, подозреваемых в поставках контрафактной металлопродукции через компании в 3 регионах России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она уточнила, что злоумышленники в течение нескольких лет поставляли поддельные изделия, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Участники преступной схемы создали сеть аффилированных организаций в Москве, Новороссийске и Петербурге. Через них они покупали дешевую сталь и подделывали сертификаты качества, рассказали в МВД.

По информации ведомства, общий объем поставок фальсификата на предприятия ОПК превысил 500 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье правоохранители ликвидировали нелегальный цех по производству контрафактной бытовой химии. В помещении находились автоматизированная фасовочная линия, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных брендов. Сбыт поддельной продукции осуществлялся через маркетплейсы.