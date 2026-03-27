27 марта, 17:57

Происшествия

Суд в Москве заочно приговорил убийцу режиссера Политика к 11 годам заключения

Суд в Москве заочно приговорил убийцу режиссера и оператора Сергея Политика к 11 годам заключения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Приговор 33-летнему Армену Саргсяну был вынесен с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры. Кроме того, уголовное дело было рассмотрено судом в отсутствие подсудимого, поскольку в настоящий момент он находится в розыске.

В октябре 2025 года Саргсян возле жилого дома на улице Сталеваров в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес Политику не менее одного удара ножом в область жизненно важных органов. После этого злоумышленник скрылся.

Режиссера госпитализировали, однако он скончался от причиненных ему повреждений. Саргасяну была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказывал брат Политика, режиссер до случившегося сделал замечание мужчинам в подъезде, имевшим при себе запрещенные вещества. Спустя время они встретились снова, тогда и произошел конфликт, в ходе которого Политика ударили ножом в грудь.

Ранее вынесли приговор серийному душителю, который грабил по ночам пожилых женщин в Подмосковье.

Было установлено, что мужчина с лета 2021 по конец октября 2022 года находил одиноких пожилых женщин, которые проживают в частных домах в юго-восточной части Московской области. В ночное время суток он проникал в дом, нападал на них и душил руками, требуя при этом деньги.

