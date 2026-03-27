27 марта, 17:07

Общество

Минздрав РФ рекомендовал мужчинам проходить осмотр молочных желез при диспансеризации

Фото: 123RF.com/kukota

Для того чтобы исключить заболевания гинекомастии во время репродуктивной диспансеризации, врачам рекомендуются оценивать форму молочных желез, а также состояние сосков у мужчин, указано в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья, разработанных Минздравом РФ.

"Осмотр проводят в положении стоя, сначала с опущенными, а затем с поднятыми за голову руками. Оценивают симметричность грудных желез, форму грудных желез, состояние сосков, состояние кожного покрова", – указано в документе.

Пальпацию рекомендуется проводить в вертикальном положении пациента, после чего – в горизонтальном положении на кушетке на спине и на боку. Нужно исследовать всю грудную железу, то есть вокруг соска и последовательно по квадрантам.

В ходе осмотра определяется консистенция и наличие уплотнений, болезненность, выделение из сосков, а также размер и болезненность лимфатических узлов. В случае если выявляется узловое образование, нужно определить локализацию, размеры, подвижность и состояние краев образования.

Ранее Минздрав рекомендовал направлять мужчин, которые регулярно посещают бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, на регулярно посещают бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды. Уточняется, что давать пациенту соответствующие направления рекомендуется, если он укажет на частое посещение бань в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.

Читайте также


общество

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

