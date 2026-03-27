Минздрав РФ рекомендовал мужчинам проходить осмотр молочных желез при диспансеризации

Для того чтобы исключить заболевания гинекомастии во время репродуктивной диспансеризации, врачам рекомендуются оценивать форму молочных желез, а также состояние сосков у мужчин, указано в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья, разработанных Минздравом РФ.

"Осмотр проводят в положении стоя, сначала с опущенными, а затем с поднятыми за голову руками. Оценивают симметричность грудных желез, форму грудных желез, состояние сосков, состояние кожного покрова", – указано в документе.

Пальпацию рекомендуется проводить в вертикальном положении пациента, после чего – в горизонтальном положении на кушетке на спине и на боку. Нужно исследовать всю грудную железу, то есть вокруг соска и последовательно по квадрантам.

В ходе осмотра определяется консистенция и наличие уплотнений, болезненность, выделение из сосков, а также размер и болезненность лимфатических узлов. В случае если выявляется узловое образование, нужно определить локализацию, размеры, подвижность и состояние краев образования.

Ранее Минздрав рекомендовал направлять мужчин, которые регулярно посещают бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, на соответствующие обследования. Уточняется, что давать пациенту соответствующие направления рекомендуется, если он укажет на частое посещение бань в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.


